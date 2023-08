Incêndio florestal atinge Park Way, na BR-080

Segundo a corporação, devido à baixa umidade do ar e alta temperatura, o fogo se alastrou rapidamente pela área, atingindo cerca de 33 mil M²

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) combateu, na tarde desta quinta-feira (24), um incêndio florestal no Setor de Mansões Park Way, próximo a BR-080.

Segundo a corporação, devido à baixa umidade do ar e alta temperatura, o fogo se alastrou rapidamente pela área, atingindo cerca de 33 mil M².

As equipes combateram as chamas por horas para que pudessem controlar e extinguir o fogo. Não houve vítimas ou relatos de animais atingidos nesse incêndio.