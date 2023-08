Secretaria de Cultura oferece oficina gratuita de formação em libras

A formação é oferecida à distância e o único pré-requisito é possuir um dispositivo (computador, telefone ou tablet) conectado à internet

As inscrições para o segundo módulo da formação em Libras do programa “On-line + Cursos 2” estão abertas para jovens e adultos a partir dos 12 anos. A iniciativa é promovida pelo CEE – Instituto Cultural Estrela Ela, em conjunto com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. A oficina será realizada entre os dias 28/08 e 01/09, das 9 às 11h. Para realizar a inscrição, basta acessar o site www.onlinemaiscursos.com.br.

A formação é oferecida à distância e o único pré-requisito é possuir um dispositivo (computador, telefone ou tablet) conectado à internet. Ao todo, serão 13 módulos realizados semanalmente até 17 de novembro.

Desde que foi reconhecida como uma das línguas oficiais do país, por meio da Lei 10.436/2002 e do Decreto 5.626/2005, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) tem se tornado cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. Contudo, ainda de forma tímida. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país possui 9,7 milhões de deficientes auditivos, sendo fundamental a capacitação para essa importante parcela da população.

A produtora executiva do projeto, Mônica Lemets, ressalta a importância da formação dos jovens e adultos com o objetivo de torna-los aptos para o mercado de trabalho. “A segunda edição do On-Line + Cursos 2 está com uma grade mais ampla. Nossa meta é ofertar capacitação de qualidade, possibilitando aos alunos mais uma oportunidade de conquistar autonomia, por meio do emprego e renda”, afirma.

Programação das Oficinas

28 a 01/09 – Libras (Módulo II)

Horário: 09h às 11h

04, 05, 06 e 08/09 – Libras (Módulo III)

Horário: 08h30min às 11h

11 a 15/09 – Libras (Módulo IV)

Horário: 09h às 11h

18 a 22/09 – Libras (Módulo V)

Horário: 09h às 11h

25 a 29/09 – Libras (Módulo VI)

Horário: 09h às 11h

02 a 06/10 – Libras (Módulo VII)

Horário: 09h às 11h

09, 10, 11 e 13/10 – Libras (Módulo VIII)

Horário: 08h30min às 11h

16 a 20/10 – Libras (Módulo IX)

Horário: 09h às 11h

23 a 27/10 – Libras (Módulo X)

Horário: 09h às 11h

30/10, 31/10, 01/11 e 03/11 – Libras (Módulo XI)

Horário: 08h30min às 11h

06 a 10/11 – Libras (Módulo XII)

Horário: 09h às 11h

13, 14, 16 e 17/11 – Libras (Módulo XIII)

Horário: 08h30min às 11h

