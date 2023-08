Grupo que furtava carros de locadoras é preso

Ainda de acordo com as investigações, ao menos três veículos teriam sido furtados nas regiões do Setor de Indústrias (SIA) e Santa Maria

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quinta-feira (24), a Operação Qualiti, onde foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão contra um grupo especializado em furtar carros de locadoras e usá-los em assaltos. Desde abril, a Coordenação de Repressão a Crimes contra o Patrimônio (CORPATRI) vem investigando os criminosos e seu sistema. Segundo a corporação, após roubar os carros, o grupo adulterava e realizava outros roubos com ele. Ainda de acordo com as investigações, ao menos três veículos teriam sido furtados nas regiões do Setor de Indústrias (SIA) e Santa Maria. Um deles estaria ligado a roubos em Taguatinga e Samambaia. Até o momento, três pessoas responsáveis pela adulteração, receptação e utilização dos carros foram presas. Dois veículos ainda foram localizados em Mato Grosso e em Samambaia. Os criminosos irão responder pelos crimes de associação criminosa, furto, adulteração de sinal identificador e roubo. Somadas, as penas podem chegar a 20 anos de prisão.