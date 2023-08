Rapadura Xique-Chico, Japão Viela 17 e Marquim do Tropa de Elite circulam por escolas públicas do DF

Artistas de peso se apresentarão para estudantes de sete RAs

Eles alcançaram projeção nacional e alguns até internacional, já receberam vários prêmios e têm muitos álbuns, DVDs e gravações com outros expressivos nomes das artes, além de uma agenda concorrida. Ainda assim, “o aceite para circular por escolas públicas das periferias do DF, levando arte e mais conhecimento, foi imediato”, conta a professora Maria Lucimar, idealizadora do projeto e que vai atuar como mestra de cerimônias.

A aposta, segundo Lucimar, é o apreço que todas e todos têm pela educação e a forte ligação com localidades distantes do centro, “foi na periferia que eles começaram a despontar como artistas e vem desses espaços grande parte da inspiração para suas criações”, opina. O público-alvo do projeto, que conta com fomento do FAC – Fundo de Apoio à Cultura do DF, abrange adolescentes, adultos e idosos.

Apesar do título, Mímica, RAP e Repente nas Escolas vai levar, ainda, Contação de História, Declamação de Poesias e Oficinas de Literatura de Cordel e Xilogravura. As escolas, que irão receber o projeto, estão localizadas em Samambaia, Sobradinho, Taguatinga, Gama, Santa Maria, Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol. Outro espaço contemplado é o Centro Comunitário do Idoso Luísa de Marilac, em Ceilândia. As apresentações, que ocorrem nos meses de agosto e setembro, contarão com tradução simultânea para Libras.

Levar esses e essas artistas, oriundos da periferia e que se tornaram referência, ao encontro de comunidades escolares com acesso restrito a bens culturais, “é dar oportunidade às escolas fazerem a ponte da cultura com a educação, humanizando a integralidade do saber dentro da rede pública de ensino com o lúdico, através de expressões culturais que falam a linguagem do povo”, justifica Maria Lucimar. Durante as apresentações, alunos e professores, que quiserem mostrar seus talentos, terão o palco e microfone abertos.

Programação:

16.08.2023 – Centro de Ensino Especial 01, de Santa Maria

25.08.2023 – Centro de Ensino Fundamental, de Sobradinho

28.08.2023 – Centro Educacional 11, em Ceilândia

29.08.2023 – Biblioteca Machado de Assis, de Taguatinga

29.08.2023 – Centro Educacional 07, do Gama

5.09.2023 – Centro de Ensino Especial 01, de Santa Maria

14.09.2023 – Centro de Ensino Especial 01, de Ceilândia

14.09.2023 – Centro de Ensino Médio 414, de Samambaia

29.09.2023 – Escola Classe JK, no Sol Nascente