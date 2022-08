Incêndio em comércio, assusta vizinho no Paranoá — DF

O CBMDF atendeu a uma ocorrência referente a um incêndio em comércio na Quadra 23, conjunto A, no Paranoá, Distrito Federal

Na madrugada desta quinta, 18, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empenhando 03 viaturas e 13 militares, referente a um incêndio em comércio na Quadra 23, conjunto A, no Paranoá, Distrito Federal.

Ao chegarem no local, a equipe se deparou com um considerável volume de fumaça proveniente de todo o estabelecimento comercial. O comandante do socorro averiguou a situação com o vizinho, ele informou aos Bombeiros que ouviu ruídos que precederam o incêndio.

Imediatamente, os combatentes acessaram o imóvel, que se encontrava com indícios de arrombamento, e iniciaram a varredura de área à procura de prováveis vítimas, ao mesmo tempo que combatiam às chamas que estavam concentradas predominantemente na loja.

Com a rápida atuação do CBMDF, o incêndio foi controlado evitando que atingisse os imóveis circunvizinhos.

Toda a operação de busca, combate às chamas e rescaldo (resfriamento e neutralização dos focos quentes, evitando a reignição das chamas) tiveram a duração de aproximadamente meia hora, foram necessários 700 litros de água no total.

Não houve vítimas nem animais feridos decorrentes do sinistro.

A Perícia do CBMDF foi acionada para a vistoria e laudo das causas do incidente.

A PMDF foi acionada.