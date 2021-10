Imunização contra a covid-19 continua neste fim de semana

A Secretaria de Saúde informa que não haverá vacinação no fim de semana para adolescentes de 12 a 17 anos por falta de doses

A aplicação de doses de vacinas contra a covid-19 continua neste fim de semana no Distrito Federal. Desta vez, o foco é na aplicação da segunda dose e na dose de reforço para profissionais de saúde (que receberam a segunda até 15 de abril) e idosos com 60 anos ou mais (que tomaram a segunda há pelo menos seis meses). Seis pontos funcionarão no sábado (16) e cinco no domingo (17).

A Secretaria de Saúde informa que não haverá vacinação no fim de semana para adolescentes de 12 a 17 anos por falta de doses. A pasta aguarda receber do Ministério da Saúde mais imunizantes destinados a esse público para retomar a imunização em diversos pontos da capital. As doses que ainda restam nos pontos de vacinação de Planaltina e Sobradinho serão aplicadas na segunda-feira (18).

Uma nova remessa com doses para aplicação em adolescentes está prevista para chegar nos próximos dias. Até o momento, o Distrito Federal já vacinou 73,42% do público entre 12 e 17 anos com a primeira dose.

Segunda dose

Haverá aplicação, neste fim de semana, da segunda dose das vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer-BioNTech. Quem está com a segunda dose de AstraZeneca ou Pfizer agendada até o dia 5 de novembro poderá antecipar o complemento do ciclo vacinal. Aqueles que têm 18 anos ou mais e ainda não tomaram a primeira dose, podem procurar a UBS 2 da Asa Norte para serem vacinados.

Veja onde se vacinar:

Com informações da Agência Brasília