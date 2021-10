Avenida Castanheiras será interditada no domingo (17)

Durante a interdição, todo o tráfego da Avenida Castanheiras será desviado pela Rua 25 Norte para a Avenida Flamboyant

Um guindaste será removido da Avenida Castanheiras, em Águas Claras, neste domingo, 17. Para que isso seja feito, o trânsito do local, será interditado na altura da Rua 27 Norte, das 7h às 19h. O equipamento pertence a empresa por Brasília Incorporadora Ltda.

Durante a interdição, todo o tráfego da Avenida Castanheiras será desviado pela Rua 25 Norte para a Avenida Flamboyant, voltando a fluir normalmente na Avenida Castanheiras a partir da Rua 28 Norte.

A partir das 6h, a Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran fará a implantação da sinalização necessária. Agentes do Detran estarão no local para orientar os condutores, controlar o fluxo de veículos e garantir mais segurança aos pedestres e demais usuários das vias.

O Departamento de Trânsito recomenda aos pedestres e condutores atenção redobrada nas proximidades da obra para evitar acidentes.

Com informações da Agência Brasília