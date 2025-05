PMDF prende dupla e apreende adolescentes após roubo em hotel no Setor Hoteleiro Sul

Dois adultos foram presos e dois adolescentes apreendidos na noite desta segunda-feira (5), por envolvimento em um roubo no Setor Hoteleiro Sul, em Brasília.

Segundo a corporação, por volta das 21h45, um dos adolescentes — armado com um facão — danificou um carro no estacionamento de um hotel e tentou agredir o segurança que tentou contê-lo. Em seguida, ele invadiu o saguão do hotel e roubou o celular de uma hóspede.

A equipe do GTOP localizou os suspeitos logo depois do crime. Durante a tentativa de fuga, o grupo descartou o aparelho roubado, que foi recuperado. O facão usado na ação não foi encontrado.

Os adultos foram autuados por roubo e corrupção de menores. Já os adolescentes vão responder por ato infracional análogo a roubo, dano e ameaça. A ocorrência foi registrada inicialmente na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I) e depois encaminhada à 5ª Delegacia de Polícia.