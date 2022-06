Idoso é atropelado por ônibus e fica em estado grave

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem ficou preso debaixo do ônibus e teve a perna esmagada

Um idoso, de 60 anos, foi atropelado por um ônibus, na tarde desta segunda-feira (13), na quadra 203 do Recanto das Emas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem ficou preso debaixo do ônibus e teve a perna esmagada.

Ainda de acordo com a corporação, no momento do resgate, ele estava inconsciente, com hemorragia massiva e em estado grave.

Ele foi imediatamente encaminhado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Os bombeiros não sabem como foi a dinâmica do atropelamento.

Após o resgate, a Polícia Militar do DF (PMDF) ficou responsável pelo local e a Polícia Civil (PCDF) foi acionada para realizar a perícia.