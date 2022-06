Concha Acústica terá R$ 3,6 milhões para reforma

Ibaneis Rocha autorizou o investimento em obras de urbanismo, paisagismo, drenagem, calçadas e estacionamento

Nesta segunda-feira (13), o governador Ibaneis Rocha (MDB) autorizou obras de urbanismo, paisagismo e drenagem na Concha Acústica. O serviço, que inclui novas calçadas, estacionamento, plantio de grama e de árvores, terá um investimento de R$ 3,6 milhões.

A instalação passou por uma grande reforma e foi devolvida à população em 2021. Agora, as obras são para cuidar dos arredores da estrutura. Serão feitos meios-fios, pavimento de concreto, faixa elevada, pista de caminhada, estacionamento e instaladas bocas de lobo e rede pluvial. Centenas de árvores e milhares de arbustos vão ser colocados na região, que também vai receber plantio de grama.

“Vamos fazer a infraestrutura que estava pendente”, explica o diretor-presidente da Novacap, Fernando Leite. “A drenagem e o sistema pluvial serão refeitos. Vamos fazer a pavimentação, levar meios-fios. O entorno da Concha Acústica será todo feito.”

Foto: Renato Alves/Agência Brasília

Polo cultural

Dedicada às apresentações artísticas ao ar livre, a Concha Acústica voltou a fazer parte do cenário cultural do DF em agosto de 2021, após investimento de R$ 422 mil. Além de ter recebido pintura completa e regularização das placas de concreto danificadas que compõem o piso, o equipamento teve o alambrado reformado, estruturas pintadas, refletores instalados e substituição de vidros, entre outros serviços.

“Toda aquela região é um grande polo cultural à beira do Lago Paranoá”, lembra o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues. “A população já abraçou o projeto, e o governador autorizou o início dessas obras para melhorar o que já está bom. A Concha Acústica já está em atividade; fizemos uma intervenção maciça e ela virou um polo cultural. Estamos otimistas com o aproveitamento da região.”

Localizada às margens do Lago Paranoá, a Concha Acústica, projetada por Oscar Niemeyer, tem um espaço de 29.750 m2, com área construída de 8.435 m2 para apresentações artísticas ao ar livre. Possui uma concha de 42 m de comprimento e 5 m de altura na parte mais elevada. Há dependências para bilheteria, camarins e banheiros, além de estacionamento público.

Com capacidade para 5 mil pessoas e 200 bancos de concreto instalados, a Concha Acústica tem estrutura composta por três projeções de formas retangulares e uma plataforma de configuração trapezoidal, com um setor circular côncavo. Durante a década de 1970, foi pouco utilizada para eventos artísticos. Parou de funcionar em 2001 e, em setembro de 2003, foi reformada e reaberta. Em 2019, precisou ser fechada devido à pandemia do novo coronavírus, e em 2021 foi devolvida reformada.

Mais obras

O governador Ibaneis Rocha também assinou a ordem de serviço para obras de engenharia que vão complementar as redes de água e esgoto na QI 21, no Lago Sul. O serviço vai custar R$ 76 mil.

“São blocos comerciais que estão sendo implantados na comercial, e vamos contratar a rede de água para eles”, explica o diretor técnico da Terracap, Hamilton Lourenço Filho. “Essa obra atende a população no sentido de termos um comércio local bem-estabelecido e localizado, e também vai atender a comunidade do Jardim Botânico”.

Com informações da Agência Brasília