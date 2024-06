Pesquisa sobre educação inclusiva será divulgada nesta quarta (26)

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), por meio da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, lançará nesta quarta-feira (26) os resultados da pesquisa Educação Inclusiva no Distrito Federal. A cerimônia está marcada para as 10h, no auditório do IPEDF.

O estudo teve como objetivo compreender quem são os educadores sociais voluntários (ESVs), traçando o perfil dos profissionais que atuam nessa modalidade de ensino no DF. A pesquisa mapeou incentivos, necessidades e barreiras para sua atuação na educação inclusiva distrital.

A divulgação da pesquisa também poderá ser acompanhada pelo YouTube.

Lançamento da pesquisa Educação Inclusiva no Distrito Federal

• Data – Quarta (26)

• Horário – 10h

• Local – Auditório do IPEDF, no Setor de Administração Municipal (SAM), Bloco H

• Informações – Devem ser enviadas para o email [email protected].

*Com informações do IPEDF