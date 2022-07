Ibaneis visita obras no Paranoá, ouve comerciantes e promete viaduto ainda em 2022

Governador vistoriou empreitadas na Avenida Paranoá, na DF-250 e passeou pelo principal ponto de comércio da cidade

Desta vez como candidato à reeleição, o governador Ibaneis Rocha (MDB) visitou obras em andamento no Paranoá na manhã desta quarta-feira (06/06). No itinerário do titular do Buriti, as obras do viaduto que beneficiam moradores da Paranoá e do Itapoã, da DF-250 e da Avenida Paranoá, onde Rocha também aproveitou para conversar com empresários e visitar comércios da região.

O governador analisou o andamento das empreitadas, sobretudo no que diz respeito a um novo modelo urbano, seja no Brasil ou no mundo. “Nós sabemos que o conceito de modernidade de grandes cidades, das cidades que se querem modernas, é a valorização dos pedestres, dos ciclistas, beneficiando os cadeirantes”, declarou Ibaneis, quando questionado quais foram as sugestões dadas aos arquitetos que o acompanhavam na Avenida Paranoá.

Ainda na principal via da Região Administrativa, Ibaneis reagiu às reclamações de comerciantes a respeito da perda de vagas para estacionamento ao longo da avenida. De acordo com ele, boa parte do comércio será transferida para local mais adequado. “Isso nós vamos solucionar mais adiante. Existe um projeto de transferência da feira que existe hoje, num local que não é destinado a feira”, disse, prometendo um estacionamento público com capacidade para cerca de 380 vagas.

O emedebista também analisou a influência do Governo do Distrito Federal (GDF) na melhoria de vida aferida pela população da região. “Paranoá foi muito beneficiado no nosso governo. Nós temos grandes obras aqui, a partir do Itapoã Parque tem 12 mil moradias que serão entregues à população, é uma nova cidade”, projetou o chefe do Executivo distrital.

“Temos um viaduto do Paranoá e Itapoã que está em obras, deve ser entregue no final do ano, tem a duplicação da DF 250, que era um pedido antigo da população, atende várias comunidades aqui da região e vários condomínios”, completou Rocha. “Temos ainda em construção uma escola técnica, que já está em fase avançada, e a gente quer que as pessoas tenham aqui no Paranoá ainda mais qualidade de vida”, finalizou.