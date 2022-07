Inscrições para o Colégio Militar começam em agosto

As oportunidades são para o Ensino Infantil, 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio; inscrições começam no dia 1º de agosto

Os pais que possuem interesse em matricular seus filhos no Colégio Militar Dom Pedro II, que fica perto da Rodoviária Interestadual de Brasília, podem se preparar: a instituição já divulgou as informações do novo processo seletivo para ingresso em 2023. As oportunidades são para o Ensino Infantil, 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio.

As inscrições para todas as séries vão do dia 1º de agosto a 2 de setembro, e devem ser feitas somente pelo computador ou notebook, através do site do Colégio Militar. O processo só será validada após o envio da foto do candidato, envio dos documentos especificados e confirmação do pagamento da taxa de inscrição.

Ensino Infantil

No dia 4 de outubro será realizado o sorteio para provimento de vagas da Educação Infantil com aqueles aptos após o período de inscrições. A publicação da lista de aptos à matrícula será feita no dia 1º de novembro, e o período de matrículas vai de 7 a 18 de novembro.

40 vagas no período matutino para dependentes do CBMDF

40 vagas no período vespertino para dependentes do CBMDF

8 vagas no período matutino para dependentes da SSPDF

8 vagas no período vespertino para dependentes da SSPDF

18 vagas no período matutino para a comunidade geral

18 vagas no período vespertino para a comunidade geral

A mesma quantidade de vagas será ofertada para formação de cadastro reserva.

6º ano do Fundamental e 1º ano do Ensino Médio

Para as crianças do Ensino Fundamental e Médio, o processo seletivo já será realizado por meio de uma prova. Os alunos terão que fazer um exame intelectual com questões de português e matemática, além de uma redação. No dia 19 de setembro será publicada a lista de aptos a fazerem a prova, que será aplicada no dia 9 de outubro.

No dia 24 de novembro, sai a lista de aptos à matrícula, que vai do dia 1º a 3 de dezembro.

Vagas Ensino Fundamental

5 vagas para dependentes do CBMDF

1 vaga para dependente da SSPDF

2 vagas para a comunidade geral

Vagas Ensino Médio