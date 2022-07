Venâncio Shopping recebe doações de agasalhos

Iniciativa fortalece a campanha Aqueça Vidas, realizada em parceria com o No Setor

O Venâncio Shopping e o instituto No Setor estão realizando a ação Cabide Solidário, no âmbito da campanha Aqueça Vidas, com o objetivo de doar agasalhos a pessoas em situação de rua. Desde esta terça-feira (5), o shopping está recebendo doações.

São aceitos itens como cobertores, agasalhos, calças, meias, tênis, chinelos, acessórios de frio (cachecol, touca, luva) e mochilas. Os itens devem ser entregues no balcão de informações do Venâncio Shopping, localizado no primeiro piso.

Neste ano, as doações recebidas até o momento na campanha Aqueça Vidas foram destinadas às seguintes instituições:

População em situação de rua no Setor Comercial Sul;

Creche Monte Moriá;

Casa de Passagem (projeto inclusão);

Cáritas (Refugiados);

ONG Fênix Brasil.

Cabide Solidário

Entregas de roupas de frio no balcão de informações do Venâncio Shopping

Parceria: Instituto No Setor

Venâncio Shopping – SCS Q 8 – Asa Sul

Informações: (61) 3208-2000