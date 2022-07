Secretaria de Saúde abre vacinação contra a raiva para animais e humanos; confira os locais

O vírus da raiva é extremamente letal, e a transmissão da doença ocorre quando há contato entre o animal infectado e o humano

Após confirmar o primeiro caso de raiva humana desde 1978, a vacinação antirrábica para animais foi antecipada para esta quarta-feira (6). E agora, os pontos de vacinação contra a raiva em humanos, assim como locais com o soro antirrábico, também foram divulgados.

Esse foi o segundo caso de raiva humana no Distrito Federal, de acordo com a Secretaria de Saúde. O jovem de 18 anos está internado em estado grave. O vírus da raiva é extremamente letal, e a transmissão da doença ocorre quando o vírus existente na saliva do animal infectado penetra o organismo humano através da pele ou mucosa, podendo ser por mordida, lambida ou arranhão.

