Ibaneis visita Candangolândia e Núcleo Bandeirante

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) visitou, nesta sexta-feira (19), duas regiões administrativas históricas da capital: o Núcleo Bandeirante e a Candangolândia.

“São duas cidades importantes e históricas do DF. Fizemos um investimento maciço aqui e colocando os equipamentos à disposição da população. O trabalho precisa continuar, mas quem anda pelo Núcleo Bandeirante e Candangolândia sabe que muita coisa foi feita”, afirma Ibaneis.

Durante seu governo, o emedebista trabalho para recuperar espaços públicos, como o ginásio de esportes do Núcleo Bandeirante e da Escola Parque da Natureza.

Na Candangolândia, Ibaneis também reformou a feira, a Praça do Bosque está de cara nova e o salão comunitário e a biblioteca também receberam melhorias.

Trabalho que é reconhecido pela população. “Ibaneis foi o meu candidato e vai ser dessa. Acho que a população consegue enxergar as mudanças e as obras. Não foi um governador que só falou e não cumpriu. A gente conseguiu ver mudança”,avalia Isabela Gomes da Silva, moradora do Guará que trabalha no Núcleo Bandeirante.