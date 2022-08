DF é a 2ª maior malha cicloviária do país

Com 636,8 km de ciclovias, cresce a necessidade de conscientização para o respeito e cuidado com as bikes

O Distrito Federal tem a segunda maior malha cicloviária do país, com 636,89 km de ciclovias. O incentivo à mobilidade ativa prevê novos investimentos na infraestrutura cicloviária e ampliação do sistema de bikes compartilhadas. Com o aumento na procura pelo modal, a realização de campanhas e programas que resultem na conscientização dos motoristas para a segurança dos ciclistas é intensificada.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) está trabalhando nas conexões das ciclovias visando ampliar o atendimento aos ciclistas. De acordo com os dados da Federação Metropolitana de Ciclismo do Distrito Federal (FMC-DF), o DF conta com mais de 1,1 milhão de bicicletas e cerca 500 mil ciclistas ativos. A segurança nos deslocamentos desses ciclistas passa pela ampliação e interligação da infraestrutura cicloviária e principalmente pela conscientização da população e dos motoristas sobre o código de trânsito e as boas práticas de direção defensiva, para tornar o trânsito e as vias da cidade cada vez mais seguras.

A Semob está em processo de licitação de 105 km de ciclovias em diversas regiões, como a ciclovia de Samambaia, a ligação Samambaia a Taguatinga, a ciclovia de ligação do Eixo Monumental – Epia passando pelo Sudoeste e Octogonal, a ligação do Autódromo com Asa Norte e Noroeste, a ligação da Via W4 na região do UniCeub e a ciclovia de ligação em Planaltina. Essas obras estão previstas para serem realizadas em 2022 e 2023.

Em parceria com empresa privada, o GDF também criou o sistema de bicicletas compartilhadas, lançado em dezembro de 2021. Atualmente, o sistema conta com 355 bicicletas disponíveis em 62 estações localizadas nas Asas Sul e Norte, Sudoeste e Eixo Monumental.

O sistema das bikes compartilhadas registra mais de 25 mil viagens mensais e 9 mil ciclistas ativos, que geram uma economia de aproximadamente 15 toneladas em emissões de gases de efeito estufa por mês.

A previsão é que sejam disponibilizadas 500 bicicletas em 70 estações na região central de Brasília. Nos próximos meses as bicicletas compartilhadas devem chegar à Universidade de Brasília e, a partir de 2023, deverão ser implantadas também em outras regiões administrativas do Distrito Federal.

Por determinação da Semob, as empresas de transporte coletivo incluíram em seus programas de treinamento de motoristas, aulas práticas e teóricas sobre o respeito e os cuidados com os ciclistas no trânsito. São cerca de 6 mil condutores rodoviários que passam por exercícios com bicicletas, simulando os perigos de transitar em vias ocupadas por veículos mais velozes e pesados.

De acordo com as regras de circulação, o ciclista de alta performance não pode transitar em alta velocidade nas ciclovias, pois há riscos de atropelamentos e choque com outras bikes. Os ciclistas têm o direito de transitar na via como qualquer outro veículo. E os motoristas devem ter respeito e cuidado, reduzindo a velocidade nas ultrapassagens e mantendo distância de no mínimo 1,5 metro.

A regra vale para todos os motoristas, não apenas do transporte coletivo. Taxistas e motoristas de veículos particulares também devem ter os mesmos cuidados. De acordo com o Código de Trânsito, os veículos de maior porte são sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados.