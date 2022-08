Ibaneis regulariza mais de mil boxes de feiras

Desde o início de seu governo, Ibaneis já reformou a estrutura de 22 igrejas e licenciou mais de mil boxes e estandes de feiras livres e permanentes

Neste Dia do Feirante, o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) visitou, nesta quinta-feira (25), a Feira de Planaltina e parabenizou os mais de 30 mil brasilienses que trabalham nelas.

“Sou apaixonado por feiras, sempre frequentei esses ambientes e nada mais justo do que a gente cuidar desses espaços, reformando e trazendo segurança jurídica para todos eles. Aqui em Planaltina nós vamos reformar a feira de Hortifrutigranjeiros e a de Confecções e Utilidades. Mas, quero lembrar, que já entregamos muitas estruturas e estamos com a Feira do Núcleo Bandeirante em obras”, disse o mandatário.

Desde o início de seu governo, Ibaneis já reformou a estrutura de 22 igrejas e licenciou mais de mil boxes e estandes de feiras livres e permanentes.

No geral, as manutenções feitas incluem a reforma dos banheiros, com troca de sanitários e instalação de louças, e do piso, revisão hidráulica e elétrica, manutenção das salas da administração, padronização da pintura das bancas e reforma das fachadas.

Trabalho que passou por uma consulta junto aos feirantes antes das execuções.