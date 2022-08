Santa Maria e Gama ganham aplicativo para facilitar contato da população com GDF

O aplicativo tem como objetivo transformar Brasília em uma Cidade Inteligente,e estava em testes desde março

Nos dias 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro será lançado nas cidades de Santa Maria e Gama, respectivamente, o aplicativo GDF+, que permite uma maior interação entre a população e o Governo do Distrito Federal.

A iniciativa é uma parceria celebrada entre o Instituto de Desenvolvimento, Inclusão Social e Cultural (IDISC) com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do DF (SECIT), e tem como objetivo transformar Brasília em uma Cidade Inteligente. Desde o fim de março, a plataforma estava em fase experimental.

Os eventos de lançamento são gratuitos e abertos a toda a população. Além de atrações artísticas e brinquedos infláveis para as crianças, será oferecido um coffee break e ainda, sorteio de um fone JBL para os presentes no evento.

O aplicativo é gratuito e pode ser baixado na play store para Android e IOS. Ele funciona como uma espécie de rede social, onde a população poderá deixar comentários sobre os serviços e espaços públicos da região, em tempo real.

A ferramenta GDF+ irá contribuir para que os mais de 250 mil moradores das duas regiões possam compartilhar todas as ocorrências que acontecem, auxiliando assim, os órgãos competentes nas soluções para os problemas locais.

O principal diferencial do aplicativo é a utilização da geolocalização. Assim, no momento em que o cidadão se manifestar e pontuar algum problema na região, o administrador da cidade consegue ver a localização exata de onde foi registrado o fato”, explica Alexandra Leite, coordenadora geral do IDISC.

O projeto

Batizado de Cidade Inteligente, o projeto tem como objetivo funcionar como uma espécie de ouvidoria, onde o gestor da administração regional da cidade terá acesso por meio de geolocalização às demandas populacionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Lançamento App GDF+ – Cidade Inteligente

Datas: 26 e 27 de agosto, em Santa Maria

Local: Praça da Santa Maria, localizada à: QC 1

Datas: 2 e 3 de setembro, no Gama

Local: SEFAZ Gama, localizado à: Área Especial s/n