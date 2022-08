Na Praia tem programa de prevenção e combate ao assédio contra a mulher

Toda mulher que se sentir assediada ou em qualquer tipo de risco pode procurar profissionais especializadas para acolhimento e orientação

O Na Praia Festival realiza, além dos shows, ações voltadas para a igualdade de gênero. Uma delas é o ‘Conta Comigo’, programa que objetiva prevenir e combater o assédio contra a mulher.

Funciona da seguinte forma: durante o evento, seja nos shows ou em outras atrações do complexo, toda mulher que se sentir assediada ou em qualquer tipo de risco pode procurar profissionais especializadas, batizadas de “manas”, para acolhimento e orientação.

“Vamos ter adesivos com frases afirmativas como ‘não é não’ e ‘conta comigo’, e também mensagens nos banheiros femininos e masculinos, como ‘Depois do não, é assédio sim!’, ‘Roupa não é convite. Respeita as mina'”, explica Marina Weber, do coletivo BSB Respeita as Mina, que atua no programa dentro do evento. “É preciso também uma conscientização dos homens para o combate ao assédio”, afirma o diretor de Sustentabilidade, Educação e Novos Negócios do Grupo R2, Francisco Nilson Moreira.

Junto ao Conta Comigo, o Na Praia oferece o ‘Siga Segura’, um serviço de acompanhamento de mulheres na saída do festival. Seguranças estarão à disposição para acompanharem as mulheres aos seus veículos ou aos carros de aplicativos de transporte, garantindo que vão para casa em segurança.