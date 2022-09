Ibaneis anuncia R$ 160 milhões em investimentos para o Sol Nascente

“O dinheiro está à disposição e as obras vão começar esse mês”, prometeu o governador

O governador Ibaneis Rocha anunciou, neste sábado, que o Sol Nascente vai receber R$ 160 milhões em investimentos. A declaração foi dada neste sábado (3), durante visita de Ibaneis à região — o candidato à reeleição foi ao café da manhã oferecido pela moradora e líder comunitária Ivone Andrade.

“É uma notícia importante porque assinamos todos os contratos. O dinheiro está à disposição e as obras vão começar esse mês”, prometeu o governador. “Os canteiros de obras estão sendo montados e as máquinas estão chegando para fazer a urbanização dessa cidade”, prosseguiu. Ibaneis assegurou que, se reeleito, “o Sol Nascente/Pôr do Sol estará totalmente urbanizado até o final do próximo mandato”.

Os 160 milhões de reais são correspondentes às obras contratadas e com recursos já disponíveis, sendo a maioria para o Trecho III do Sol Nascente.

O Sol Nascente/Pôr do Sol se tornou região administrativa no atual governo, em 2019. De lá para cá, ganhou creche, restaurante comunitário praça, iluminação em LED, moradias e asfalto. “Transformamos essa região em cidade e estamos trazendo muitos investimentos para cá”, concluiu Ibaneis.

Associação dos Idosos

Na sequência, Ibaneis Rocha visitou a Associação dos Idosos da Ceilândia. Ele conversou com os frequentadores e com a presidente da entidade, Maria de Lourdes. Estava em pauta a regularização do terreno onde estão instalados na EQNM 5/7. “É a segunda vez que venho aqui. Tivemos aqui, encaminhamos os pedidos, o pleito da regularização está tramitando e esperamos vir aqui entregar esse título de regularização”, confirmou.

A visita foi acompanhada pela ex-governadora e candidata a deputada distrital Maria de Lourdes Abadia (União Brasil), que elogiou o trabalho e anunciou apoio à reeleição do emedebista.