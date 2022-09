Rodoviários decidem continuar negociações, mas ameaçam greve

Entre os pedidos da categoria está a melhoria salarial e de benefícios, como o vale-alimentação, cesta-básica e plano de saúde

Elisa Costa e Geovanna Bispo

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários se reuniram, na manhã deste domingo (04), para uma assembleia-geral no estacionamento do Conic. Na reunião, os trabalhadores discutiram a possibilidade de iniciar uma greve nesta semana.

Por fim, o sindicato decidiu continuar as negociações com o Governo do Distrito Federal (GDF) e as empresas de transporte durante esta semana. As reuniões vêm acontecendo desde a última quinta-feira (1º).

“Estamos discutindo item por item e muitas cláusulas têm impacto financeiro para as empresas. Por isso, elas não querem nem discutir e falam que vamos causar danos na questão financeira. Então, não conseguimos avançar muito nas pautas”, explicou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros Urbanos, Interestaduais, Especiais, Escolares, Turismo e de Carga (Sittrater), Elias Barbosa.

Ainda assim, caso os pedidos não sejam aceitos, o sindicato decidiu iniciar uma greve na próxima semana.

Entre os pedidos da categoria está a melhoria salarial e de benefícios, como o vale-alimentação, cesta-básica e plano de saúde.