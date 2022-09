Ibaneis promete reformar Teatro Nacional, autódromo e setores hoteleiros

“Tivemos o maior FAC da história, em 2021, com o pagamento de R$ 155 milhões a projetos em todas as 33 cidades do DF”, disse o mandatário

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) se reuniu, nesta quarta-feira (28), com representantes do setor de economia e turismo.

Durante fala, o mandatário prometeu que, caso reeleito, pretende reformar o Teatro Nacional, o Autódromo Internacional Nelson Piquet e os setores hoteleiros.

“Temos projeto para reformar os setores hoteleiros Sul e Norte e toda a W3 Norte. Tivemos o maior FAC da história, em 2021, com o pagamento de R$ 155 milhões a projetos em todas as 33 cidades do DF. Temos desafios de incentivar o que não foi feito, como a reforma do Teatro Nacional e do autódromo de Brasília. Tenho certeza que o autódromo será um grande local não só para o automobilismo, mas também para grandes eventos. E, também temos um projeto para reformar o Pavilhão do Parque da Cidade”, detalhou Ibaneis Rocha.

Nove centros de atendimento ao turista (CAT) foram reformados. Além disso, o CAT do Aeroporto foi adaptado para ser um ponto de testagem de covid-19 durante a pandemia. Ibaneis também trabalhou para garantir a acessibilidade em rotas turísticas. Outra medida veio pelo programa Pró-Economia II, que reduziu o ISS de 5% para 3% para hotéis e hostels.

“Assumimos o governo e nem telefone tinha na Secretaria de Turismo. O setor estava abandonado e fizemos um trabalho de reconstrução. Reunimos as urgências, os grupos e entidades de modo que a gente tivesse uma programação coerente com o que as cidades merecem”, recordou Ibaneis Rocha.