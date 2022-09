Cerimônia de Premiação de Obras Literárias sobre Igualdade Racial será realizada nesta quinta (29)

O Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial (Codipir) tem dentre os seus objetivos a elaboração de projetos

A Secretaria de justiça e Cidadania (Sejus) e o Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial (Codipir), vão realizar, quinta-feira (29), a cerimônia de premiação de Obras Literárias sobre Promoção da Igualdade Racial, que visa premiar alunos da Rede Pública de Ensino em concurso de redação que sobre temas antirracistas, proporcionando novos aprendizados para o espaço escolar e difundindo a conscientização sobre a temática.

A ação será realizada em virtude de multa aplicada, decorrente de práticas racistas no Distrito Federal, com dano moral coletivo. O valor da multa foi revestido na aquisição de livros com a temática antirracista e doados a escolas do DF. A cerimônia será realizada no Centro Educacional 04 – QE 09 AE-D/ Guará I (atrás da feira do Guará, às 9h) e vai premiar alunos da Rede Pública de Ensino que participem de concurso de redação em defesa da promoção da igualdade racial.

“Temos que dialogar com as crianças, levar a esses espaços estudantis informações de qualidade que versem sobre a importância da defesa das pessoas negras, tão importantes na nossa sociedade. O maior intuito da Sejus é combater o racismo e fomentar o respeito e a dignidade a essa parcela da sociedade, considerando, também que o estímulo ao respeito das crianças para com outras possa interromper a perpetuação do racismo nas próximas gerações” , explica o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

A iniciativa do Conselho busca contribuir para transformar a situação histórica de segregação e desigualdade social criada pelo racismo rumo à construção de uma sociedade efetivamente democrática.

“ É preciso valorizar a presença e a cultura negra no currículo e nas práticas pedagógicas, de forma transversal, com intuito de propagar a educação antirracista”, declarou o Subsecretário da SUBDHIR e Presidente do Codipir.

O Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial (Codipir) tem dentre os seus objetivos a elaboração de projetos e programas a fim de desenvolver estratégias e ações para o fortalecimento e o desenvolvimento da população negra, a exemplo de submeter o presente projeto para captação de emenda parlamentar objetivando a realização do lançamento do Edital que institui o Prêmio de Boas Práticas.