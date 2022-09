Fique de olho; nova pesquisa para o GDF vai sair amanhã no Balanço Geral da TV Record

Nessa, assim como nas anteriores, o candidato à reeleição Ibaneis Rocha (MDB) se manteve isolado em primeiro lugar

A menos de cinco dias para as eleições de 2022, uma nova pesquisa sobre o Governo do Distrito Federal (GDF) será divulgada amanhã (29).

O levantamento foi encomendado pela Record e feito pelo Instituto Real Time Big Data. Os resultados serão apresentados durante o programa Balanço Geral.

Além dos nomes ao Palácio do Buriti, a pesquisa também aborda os candidatos ao Senado Federal. A apresentação do levantamento será feita por Rafael Cadengue e analisada por Yuri Achcar e Bruno Soller, do instituto.

Última pesquisa

A última pesquisa do Instituto Real Time Big Data sobre o governo local foi divulgada há pouco mais de 15 dias. Nessa, assim como nas anteriores, o candidato à reeleição Ibaneis Rocha (MDB) se manteve isolado em primeiro lugar.

Atrás dele, estavam tecnicamente empatados quatro candidatos: Leandro Grass (PV), Leila do Vôlei (PDT), Paulo Octávio (PSD) e Izalci Lucas (PSDB).

Veja os números da pesquisa anterior:

Ibaneis Rocha (MDB): 47%

Leandro Grass (PV): 10%

Leila do Vôlei (PDT): 9%

Paulo Octávio (PSD): 8%

Izalci Lucas (PSDB): 5%

Coronel Moreno (PTB): 1%

Keka Bagno (PSOL): 1%

Renan Arruda (PCO): 1%

Lucas Salles (Democracia Cristã): 0%

Robson da Silva (PSTU): 0%

Teodoro da Cruz (PCB): 0%

Nulo/branco: 10%

Não sabe/Não respondeu: 8%