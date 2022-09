CAPS AD do Guará completa 18 anos de atendimento

O principal atendimento é aos usuários em transtornos, dependência e uso nocivo de álcool e outras drogas a partir de 16 anos

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) do Guará comemora, nesta quarta-feira (28), 18 anos de atendimento à comunidade. Para comemorar, foi organizado um encontro com servidores da unidade, pacientes e familiares para contação de histórias, música ao vivo e lanche coletivo.

“A saúde mental é assistida pela Rede de Atenção Psicossocial do DF, inclusive com apoio da equipe de estratégia de saúde. Aqui nós atendemos em regime de ‘porta aberta’, ou seja, não é necessário agendamento ou encaminhamento para que os usuários sejam acolhidos para atendimento”, explica Nayanderson Rodrigo, gerente do centro.

O principal atendimento é aos usuários em transtornos, dependência e uso nocivo de álcool e outras drogas a partir de 16 anos. A equipe realiza o acolhimento individual, com atendimento em psicologia, serviço social, médico clínico geral, psiquiatria, terapia ocupacional e enfermagem. Os familiares dos pacientes também contam com o suporte institucional.

Além do atendimento individual, o CAPS AD Guará realiza atendimentos com grupo de mulheres, grupo de família e grupos de psicoterapia.

Os pacientes podem participar, ainda, de práticas integrativas em saúde, como tai chi Chuan, terapia comunitária, dança circular, dança sênior, lian gong, automassagem, yoga, Reiki, e auriculoterapia.

O CAPS Guará fica QE 23, bloco C, no subsolo do Centro de Saúde do Guará nº 02. Funciona das 7h30 às 12h e das 13h30 às 18h, de segunda a sexta-feira. A exceção é às quintas-feiras a tarde, quando ocorre a reunião interna de equipe.

A rede disponibiliza outros Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas em outras regiões do Distrito Federal. Clique aqui e confira. https://www.saude.df.gov.br/carta-de-servicos-caps