Ibaneis inaugura mais uma agência do BRB

A solenidade de abertura do local foi realizada na tarde desta segunda-feira (27), com o descerramento da placa inaugural e o deslace da fita

Por: Elisa Costa

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), inaugurou, no final da tarde de ontem, mais uma agência do Banco de Brasília (BRB), no Tribunal Superior do Trabalho (TST), localizado no Setor de Administração Federal Sul (SAFS). Esse é mais um espaço que visa a melhoria das movimentações financeiras de trabalhadores locais e visitantes.

“Me sinto parte integrante da Justiça do Trabalho, advoguei aqui durante 25 anos da minha vida. Conheço a maioria dos servidores e ministros da casa, e não poderia passar pelo governo sem trazer para cá um pedaço de Brasília, que é o banco regional”, comemorou o governador. “O BRB tem se mostrado bastante eficaz na conquista de novos clientes e novos espaços e não será diferente aqui”, completou.

De acordo com o líder do Buriti, a parceria do BRB com a Justiça do Trabalho será ampliada para todo o país. No DF, a gestão continua a investir e trabalhar em conjunto com o Poder Judiciário, tendo como destaque a criação do Museu do Supremo Tribunal Federal (STF) e a prestação de depósitos judiciais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Na ocasião, o presidente do TST, ministro Emmanoel Pereira, pontuou: “O Banco de Brasília firma-se na busca do desenvolvimento social do DF. Este objetivo alinha-se aos propósitos do governo local, seu acionista majoritário e os anseios do TST. O governador Ibaneis transformou o BRB em um banco nacional e digital. Hoje, a inauguração do posto beneficia não apenas o público interno, mas a sociedade de modo geral”.

Segundo o ministro Emmanoel, a instituição bancária deve assumir a responsabilidade quanto ao ressarcimento das despesas comuns relativas ao uso do local, além de encargo do recolhimento ao Tesouro Nacional de taxa mensal de ocupação que compõe a arrecadação que se destina às ações sociais. Esteve presente também na solenidade de inauguração da agência, a vice-presidente do TST, ministra Maria da Costa, desembargadores, juízes e auxiliares.

“Representa a ampliação das opções bancárias no âmbito dessa Corte. A intenção é atender melhor às necessidades de magistrados, servidores, estagiários, colaboradores e demais pessoas que frequentam esse ambiente. Na esperança de oferecer mais praticidade e mais conforto aos que aqui trabalham e desenvolvem suas atividades cotidianas, agradeço o empenho do governador”, concluiu o presidente do TST.

O posto do BRB no TST vai beneficiar 3,4 mil pessoas diariamente, se tornando um instrumento facilitador de acesso a serviços para servidores e magistrados. O local oferece serviços como a quitação de contas, saques, análise de extrato, transferências, abertura de conta e solicitação de empréstimos consignados.

Em discurso, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, destacou: “É uma honra inaugurar essa unidade, faz parte de uma estratégia que procuramos cumprir ao longo desses três anos e meio, de devolver o banco à sociedade de Brasília e do Brasil. Crescemos significativamente e avançamos, estamos felizes por esse passo junto à Justiça do Trabalho”.

O governador Ibaneis Rocha assinou o contrato de cessão do espaço de instalação do posto do BRB no TST no dia 31 de janeiro deste ano, em cerimônia com autoridades do governo, representantes da instituição financeira e da Corte. O contrato estabelece a cessão do bem público a título oneroso, dispensa licitação, tem valor anual que ultrapassa os R$76 mil e vigência de 60 meses.

“Temos a oportunidade de mostrar um novo modelo de atendimento com produtos e serviços financeiros para esse público formador de opinião. O BRB tem crescido de uma maneira diferente e completa. Desejo a todos que sejam muito felizes e bem atendidos”, finalizou Paulo Henrique Costa. O BRB surgiu em dezembro de 1964 e recebeu a autorização para funcionamento pelo Banco Central do Brasil em 1966.

Mais perto de quem precisa

No último domingo (26), uma conveniência do BRB foi aberta na Feira do Guará, para auxiliar comerciantes e clientes nos processos de compra, venda e negociação. O projeto prevê a abertura de mais quatro unidades similares pelo DF nos próximos quatro meses. O BRB possui 4,5 milhões de usuários e se faz presente em 93% do território nacional. Cada unidade mede cerca de 30 metros quadrados, com cabines e estações de relacionamento direto com o cliente.

Visita ao Recanto das Emas

No mesmo dia, o governador Ibaneis visitou a região administrativa do Recanto das Emas, onde conversou com moradores, ouviu pedidos e anunciou a liberação do viaduto local nos próximos 30 dias, para aliviar o trânsito da região. A obra, que proporciona desenvolvimento e geração de empregos, recebeu um investimento que gira em torno de R$30,9 milhões.

“Atravessamos vários períodos em que essa obra era solicitada pela população e que não acontecia nas mãos de outros governadores. Assumimos o compromisso com a população do Recanto das Emas e estamos próximos de entregar essa obra”, comemorou Ibaneis. O viaduto fará a ligação da cidade com o Riacho Fundo II, local por onde trafegam cerca de 60 mil veículos por dia.

Desde 2019, a região recebeu mais de R$120 milhões em melhorias, com a abertura de UBS, recuperação de vias públicas, reforma de quadras poliesportivas, da Biblioteca Pública Lúcio Costa, além da inauguração do Centro de Convivência do Idoso. Ainda é previsto pelo GDF a construção do Hospital Regional do Recanto das Emas, que poderá atender mais de 160 mil habitantes.