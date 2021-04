Ibaneis exalta e parabeniza Brasília pelo aniversário

“É um orgulho que sequer consigo descrever ser o primeiro brasiliense, nascido no Hospital de Base, a governar a capital do país”, citou

O governador Ibaneis Rocha parabenizou a capital federal nesta quarta-feira (21) pelos 61 anos de existência. Ibaneis relembrou que é o primeiro cidadão nascido no Hospital de Base a governar o Distrito Federal.

“É um orgulho que sequer consigo descrever ser o primeiro brasiliense, nascido no Hospital de Base, a governar a capital do País”, escreveu o governador. “Brasília completa 61 anos de uma história que merece ser comemorada, pela grandeza de cada mulher e cada homem que aqui semeou a esperança”, prosseguiu.

Por fim, Ibaneis citou o momento “muito difícil” vivido por conta da pandemia de covid-19. “Hoje, estamos passando por um momento muito difícil, que exige ainda mais união e cuidado uns com os outros. Mas essa pandemia uma hora vai ficar no passado e Brasília continuará nos convidando a olhar para frente. Parabéns, Brasília!”, finalizou.

Imagens e documentos inéditos

O Arquivo Publico do Distrito Federal (ARPDF) preparou um conjunto de cinco exposições virtuais inéditas e inclusivas com imagens e documentos nunca divulgados. O conjunto se chama “Brasília – uma epopeia de 130 anos” e marca o aniversário de 61 anos da capital do país.

As cinco exposições estão sendo liberadas ao longo da semana. Hoje, é a terceira, chamada “Núcleo de Apoio”. Antes, já ocorreram as “Comissões Cruls” e “Histórias do Lago Paranoá”. Para fechar, na quinta (22) tem a “Praça do Cruzeiro”, e, na sexta (23), “Marco Zero”.

Clique e confira o conjunto de exposições virtuais.