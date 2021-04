Motores no Lago: no aniversário da cidade conheça uma Brasília vista por outro ângulo

A mil metros acima do nível do mar (cota mil), o Lago é um espaço de lazer que vem se abrindo para novos formatos nos últimos anos. O lazer náutico, em especial, é significativo, com a terceira maior frota náutica do país.

Brasília completa 61 anos de idade. Essa jovem senhora celebra seu aniversário mais uma vez com discrição exigida por uma pandemia que não permite aglomerações. E entre os diversos elementos que compõem a história da nova Capital, o Lago Paranoá é, sem dúvidas, um dos mais simbólicos.

Artificial, o nosso lago surgiu do represamento do Rio Paranoá. Mas a ideia de um lago com essa dimensão (atualmente com cerca de 48 quilômetros quadrados) no Planalto Central foi esboçada ainda pela Missão Cruls (1892 – 1894). Em 1958, a NOVACAP (Companhia Urbanizadora da Nova Capital) iniciou as obras, e o resto é história.

A mil metros acima do nível do mar (cota mil), o Lago é um espaço de lazer que vem se abrindo para novos formatos nos últimos anos. O lazer náutico, em especial, é significativo, com a terceira maior frota náutica do país (atrás apenas de Rio e São Paulo). O mais interessante é que o lazer náutico (restrito pelos seus custos) vem se democratizando nos últimos anos.

O lazer náutico é uma das grandes atrações do Lago Paranoá. Foto: Aurélio Araújo/.

Na semana do aniversário da Capital, fui convidado pela Premier Jet, maior gestora de cotas náuticas do Centro-Oeste e segunda maior do país, para navegar com uma lancha Thetys 31. Cruzamos da marina até o pontão e, de lá, seguimos até a Ermida Dom Bosco.

Para os apaixonados por motores, a Thetys 31 é música para os ouvidos. Com seu potente Mercury V8 (Big Block) 8.2 de 380 cavalos torna o passeio ainda mais agradável. O sistema acústico esconde toda a força e potência do motor, mas é claro que eu abri o compartimento para ouvir o V8 acelerando nas águas do Lago.

O poderoso motor V8 8.2 Mercury Big Block da Thetys 31. Foto: Aurélio Araújo.

Para você que não conhece, o sistema de cotas náuticas permite a aquisição de uma cota de embarcação que é gerenciada por uma empresa. A empresa se responsabiliza pelo sistema de agendamento de uso entre os cotistas, a manutenção, e todos os demais cuidados com a embarcação. Além do custo ser muito menor do que a compra de uma embarcação no valor integral, o conforto de agendar e ter a lancha pronta para uso no lago sem maiores preocupações é um grande atrativo. Para melhorar, na marina da Premier Jet existe uma loja de conveniência com tudo o que você precisa para curtir o com sua família e amigos no Lago.

Mas voltemos ao passeio. O lago é lindo e a lancha navega muito bem. Cabine com cama, banheiro, copa, churrasqueira com cooktop, deck, a lancha é uma verdadeira “casa” no lago. E olhar a cidade dessa “casa” é como se a gente estivesse vendo Brasília de dentro pra fora. Até o conhecido Pontão fica mais bonito visto dela.

Atravessar a 3a ponte por baixo é uma das melhores experiências para quem navega. O monumento fica ainda mais bonito. Foto: André Perotto.

Para mim, além de navegar em uma lancha V8, uma das coisas mais legais é passar embaixo de outro cartão postal da cidade, a terceira ponte, ela parece ainda mais bonita. O lago também tem muitos “cantinhos escondidos”, alguns até desconhecidos de quem não tem o costume ou nunca teve a oportunidade de explorar suas águas. Outros são bem famosos, como a Barragem e a Ermida Dom Bosco.

Ao passar na frente de uma Ermida cheia de visitantes, me vi dentro do lago isolado na lancha. Apreciando a paisagem e me senti tranquilo. Em tempos de pandemia, o lazer náutico é uma opção segura. Estávamos em 4, todos com máscara e seguindo as recomendações da OMS. Em uma lancha de 12 lugares, 4 pessoas conseguem manter com tranquilidade o distanciamento social exigido pelo momento.

Por do sol visto da proa da Thetys 33 da Premier Jet. Foto: Aurélio Araújo.

O Lago Paranoá é um escape, um espelho de água que reflete o melhor de Brasília. E o pôr-do-sol visto da lancha, de dentro do lago, é um show à parte. Nadando ou navegando, para nós, que vivemos distantes do mar, é um alento, um alívio, o nosso mar particular. Nos 61 de Brasília, saúdo a nossa cidade e desejo vida longa ao nosso lago onde pessoas, remos e motores se juntam para celebrar a vida.