Ibaneis escolhe novo defensor público-geral

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) escolheu, nesta segunda-feira (04), Celestino Chupel como novo defensor público-geral da capital. A decisão já foi assinada e logo deve ser publicada no Diário Oficial do DF (DODF).

Na lista tríplice enviada, Chupel foi o segundo mais votado, tendo concorrido com João Carneiro Aires e Leonardo Melho Oliveira.

Chupel deve entrar no lugar de Maria José de Nápolis, que ocupou a cadeira por dois mandatos consecutivos e não concorreu desta vez.

Maria, que tentava colocar João Carneiro em seu lugar, foi indicada a primeira vez pelo ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB) e se manteve por Ibaneis.

Parte da vontade de Maria de querer colocar Carneiro em seu lugar vem da “independência” de Chupel, que não faz parte do grupo político atual da Defensoria Pública do DF.