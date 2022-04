GDF começa a vacinar moradores contra a gripe

Segundo a Secretaria de Saúde, 107 infecções e três óbitos causados pelo vírus já foram contabilizados em 2022

Gabriel de Sousa

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza foi iniciada ontem no Distrito Federal. A Secretaria de Saúde do DF visa vacinar 1.086.547 brasilienses até o início de junho, com a primeira fase da ação sanitária focando em imunizar idosos com mais de 60 anos e trabalhadores da saúde contra o vírus da gripe.

Para vacinar os idosos, o Ministério da Saúde enviou 95 mil doses para o DF, cerca de 20% do necessário para a imunização completa do público atual. O Governo Federal afirmou que continuará enviando mais lotes de unidades para a imunização de outros públicos.

A partir de 3 maio, crianças de até 5 anos, gestantes, indígenas, pessoas com deficiência, população privada de liberdade e trabalhadores da setor da educação. Caminhoneiros, motoristas de ônibus e membros das Forças Armadas, além de outros públicos específicos também poderão ser imunizados contra a influenza a partir do mês que vem.

Para facilitar o acesso da população à vacina contra o vírus da gripe, o GDF disponibiliza mais de 100 pontos de vacinação espalhados pelo Distrito Federal. A lista completa dos locais pode ser conferida no endereço eletrônico: saude.df.gov.br/vacinacao-influenza/

O Governo do Distrito Federal pretende atingir a meta de vacinação que não conseguiu superar em 2021. No ano passado, a cobertura vacinal foi de apenas 67,4% do público-alvo, sendo o menor número registrado nos últimos dez anos.

Em uma coletiva de imprensa da Secretaria da Saúde do Distrito Federal (SES/DF), realizada na última quinta-feira (31), o secretário Manoel Pafiadache, comentou sobre a importância da vacina contra a gripe, chamando os moradores que se enquadram ao público-alvo da campanha para comparecerem aos postos de saúde. “Entendemos a situação da Covid, que estava mais presente ano passado. Agora pretendemos ter uma bela cobertura na questão da Influenza, que é tão importante quanto”, afirma.

Números de 2022 já são três vezes maiores que os de 2021

O número de pacientes infectados com o vírus influenza nos três primeiros meses de 2022 é três vezes maior do que a quantidade total de infecções registradas em todo o ano passado. Os dados foram divulgados no último boletim informativo sobre a gripe no DF, divulgado recentemente pela Secretaria de Saúde.

Até o dia 19 de março, 107 casos de influenza foram contabilizados no Distrito Federal, enquanto que em todo o ano de 2021, foram registradas 36 ocorrências. Nos três primeiros meses do ano passado, não havia uma notificação sequer de contaminação pela gripe.

Enquanto isso, neste ano de 2022, três brasilienses já foram à óbito por conta do vírus influenza. Uma vítima tinha entre 30 e 39 anos, e duas eram pessoas idosas com mais de 70 anos de idade. A Saúde informou também que 77 pacientes tiveram que ficar internados em hospitais da capital federal para receber suportes ventilatórios.

As crianças de até 10 anos são as que mais ficaram doentes pela gripe em 2022, tendo 51 infecções confirmadas, que correspondem a 48% das ocorrências totais. Um alerta está nos bebês de 0 a até 24 meses de idade, que possuem 26 casos de influenza no banco de dados da pasta, e fazem parte do público que poderão ser vacinados a partir do dia 3 de maio. Estes números reforçam a importância da participação da população nesta nova campanha vacinal.

Grupos de risco devem ser protegidos

Em entrevista ao Jornal de Brasília, o infectologista Dalcy Albuquerque comentou que os registros de casos confirmados da influenza não eram aguardados pelos especialistas, já que normalmente, os meses mais frios, como maio, junho e julho, são os que contam com o maior número de infecções pelo vírus.

“A partir do final do ano passado nós tivemos um aumento de números que não é típico de influenza, já que é o período quente do ano. […] Então nós temos, neste ano, um número grande de casos que não era esperado, o que deixa a gente preocupado com o que pode acontecer no período sazonal”, afirma.

O infectologista conta que é necessário a adesão dos moradores que se enquadrem ao público-alvo à Campanha Nacional de Vacinação, evitando as chances de ocupar leitos de hospitais e até mesmo morrer por conta da gripe. “É importante que esses grupos de risco que são dirigidos pelo Ministério da Saúde, normalmente crianças menores, idosos, pessoas com comorbidades ou com imunidade comprometida, que elas se vacinem. É muito simples, é apenas uma dose de uma vacina muito conhecida e testada”, observa Albuquerque.

As fake news sobre o imunizante podem ser as principais motivadoras do insucesso do GDF em conseguir atingir a meta de adesão na campanha realizada no ano passado. O especialista afirma que é amplamente divulgada a falsa informação de que os moradores ficam doentes após se imunizarem, o que acaba dificultando o trabalho dos profissionais de saúde.

“Existe um mito de que a pessoa toma a vacina e fica doente por causa da vacina. Isso é impossível, porque a vacina de gripe não é de vírus vivo, elas são pedaços de vírus. Então você não tem como se infectar com a vacina”, explica o médico-infectologista.

Sobre os registros epidemiológicos de 2022, Dalcy Albuquerque explica que o cuidado com os menores de dois anos devem ser redobrados, por conta da fragilidade dos seus sistemas imunológicos. O especialista reafirma que os cuidadores devem vacinar os pequenos contra a influenza, e também se vacinar para evitar a transmissão até as crianças.

“A criança com menos de dois anos, ou especialmente o recém-nascido, é um organismo absolutamente frágil. Não só ele está suscetível à influenza como a qualquer doença infecciosa que ele possa contrair, é um público de risco por excelência, que sim tem muita possibilidade de complicar e muita possibilidade de morrer”, conclui o infectologista.