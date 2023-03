Ibaneis e deputado discutem moradia e mobilidade

O deputado prometeu atuar como uma ponte entre os governos local e federal em ações que beneficiam diretamente a população

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) se reuniu, nesta quarta-feira (22), com o presidente nacional do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), deputado federal Baleia Rossi, em seu gabinete, para discutir projetos de moradia, saneamento básico e mobilidade urbano.

O parlamentar fez a visita de cortesia e prometeu atuar como uma ponte entre os governos local e federal em ações que beneficiam diretamente a população.

A população de baixa renda é o foco do GDF no âmbito da construção de moradias nos próximos anos. A atual gestão pretende entregar 43 mil unidades habitacionais e deixar outras 37 mil projetadas, atendendo 80 mil famílias e 320 mil pessoas com essas obras.

“Nossa meta é atender as famílias de baixa renda que recebem até um salário mínimo e meio. Com recursos e financiamentos do governo federal, nós poderemos avançar com os projetos de moradia para esse público, atendendo também as outras faixas, como já temos feito”, afirma o governador Ibaneis Rocha.

No encontro, Baleia Rossi colocou-se à disposição para buscar recursos junto ao governo federal e aos colegas do Congresso Nacional. “O intuito da visita é fazer essa aproximação das ações do governo e do partido com o Ministério das Cidades, com o governo federal e com nossos parlamentares, deputados e senadores. É tratar de ideias que possam contribuir para o desenvolvimento aqui no DF”, destaca o deputado federal.

Ainda segundo o parlamentar, projetos de mobilidade urbana e saneamento do DF também vão entrar no radar junto ao governo federal e ao Congresso. “Temos todo o empenho em contribuir para esse governo, que já é muito bem-avaliado e, com essas ações, vai melhorar a vida dos moradores daqui”, avalia.

Também esteve presente na reunião o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília