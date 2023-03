Ibaneis autoriza pavimentação de estrada no Gama

As vicinais vão passar pelo processo de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização vertical e horizontal

Elisa Costa

[email protected]

Em agenda oficial pela região administrativa do Gama, Ibaneis Rocha (MDB), governador do Distrito Federal, assinou a ordem de serviço que dá início à obra de pavimentação das vicinais 383 e 379, na região de Serra Dourada, próximo ao Núcleo Rural Ponte Alta.

A demanda dos moradores existia há cerca de 30 anos, já que, o único meio de acessar o local é através das estradas de terra. “Asfalto traz desenvolvimento e segurança para quem vive na região. Nós continuaremos trabalhando pelas comunidades do DF que integram regiões de divisa com Goiás”, pontuou.

As vicinais vão passar pelo processo de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização vertical e horizontal. A obra tem um investimento estimado em R$13,5 milhões, oriundo de emendas parlamentares e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). O prazo para realização e finalização das obras é de seis meses. “É uma obra de sete quilômetros, e se não fosse a junção das verbas, nós não conseguiríamos fazê-lá”, contou Fauzi Nacfur, diretor-geral do DER.