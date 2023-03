Novacap desvia córrego na Chácara 49 de Vicente Pires

A ação precisou ser feita devido ao período de chuvas e ao grande fluxo de água do Córrego Samambaia

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), por meio da Divisão de Obras Diretas de Pavimentação Asfáltica (Diod), está atuando na recuperação do processo erosivo e desvio do córrego localizado na Chácara 49, de Vicente Pires. A ação precisou ser feita devido ao período de chuvas e ao grande fluxo de água do Córrego Samambaia, que poderia causar desestruturação das casas da região.

“Com o intuito de combater essa erosão, a Novacap executa um serviço provisório e emergencial de contenção e recomposição de erosão com desvio do leito do córrego, visando aliviar o processo erosivo e garantir sua estabilidade, além da proteção das edificações”, destaca a chefe da Diod da Novacap, Juliane Fontes.

Para o serviço, está sendo utilizada uma equipe de terraplenagem, composta por uma escavadeira hidráulica, uma pá carregadeira, um trator de esteira e dez caçambas.

As informações são da Agência Brasília