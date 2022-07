Ibaneis anuncia Celina Leão como vice

O anúncio, feito em uma live no Instagram, também deixou a aposta em Damares Alves, no Senado

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, na noite desta quarta-feira (13), o nome que ocupará o cargo de vice-governadora na chapa que concorrerá a reeleição ao palácio do Buriti. Celina Leão (PP-DF), disputará ao lado do mandatário.

Ainda nesta quarta, um almoço, que reuniu líderes do Progressistas, Republicanos, MDB Avante e Agir, foi realizado no Lago Norte, para discutir o nome da vice. O anúncio, feito em uma live no Instagram, também firmou a aposta em Damares Alves (Republicanos), no Senado Federal pelo DF.

A candidata disse, em seu discurso, que luta pelas mulheres. “Eu sou respeitada nesse ambiente tão masculino, pelo meu trabalho”. Depois, ela se dirigiu diretamente a Ibaneis. “Ter duas mulheres na bancada [ela e Damares], é muito importante”, finalizou.

O anúncio de Leão para o cargo não foi uma surpresa, a chapa formada já era cotada há dias, pois, com Damares e Leão, o chefe do executivo local mantém um palanque fixo para Bolsonaro no DF. O apoio ao presidente foi reforçado durante o anúncio.

“É importante ressaltar que, nessa chapa que está sendo formada hoje, o apoio é ao presidente Jair Bolsonaro”, disse Leão.

Além do palanque, o intuito da chapa é evitar que o ex-governador José Roberto Arruda (PL), suba mais ainda nas pesquisas. Arruda se tornou elegível depois que uma liminar foi concedida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins.