Ibaneis anuncia 4ª dose da vacina contra a covid para idosos

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, nesta quarta-feira (30), o início da próxima fase da campanha de vacinação contra a covid-19 na capital.

A partir desta sexta-feira (1°), todos os idosos com 80 anos ou mais poderão ir aos postos de vacinação e tomar a 4ª dose dos imunizantes.

Boa tarde! Vamos receber 47.970 doses de vacina da Pfizer nesta quinta-feira (31). Com essa remessa, iniciaremos a vacinação de idosos +80 a partir de 1º de abril. Vamos vacinar! — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) March 30, 2022

Segundo Ibaneis, esse avanço apenas foi possível com a chegada de novas doses da vacina a Pfizer, que estava em falta há algumas semanas na Secretaria de Saúde. “Vamos receber 47.970 doses de vacina da Pfizer nesta quinta-feira (31)”, escreveu o governador em suas redes sociais.

Na última semana, o secretário da Saúde, general Manoel Pafiadache, já havia informado que o início da 4ª dose dependia apenas da chegada de novas doses da Pfizer ou da autorização do Ministério da Saúde para a aplicação da Janssen.

No DF existem cerca de 40 mil idosos que se encaixam no grupo autorizado a se imunizar com o segundo reforço. Vale lembrar que, assim como a terceira, a quarta dose deve ter um intervalo de quatro meses entre uma dose e outra.

A aplicação da quarta dose foi divulgada pelo Ministério da Saúde no último dia 23. Segundo a pasta, a decisão foi baseada em estudos que comprovam a redução da proteção pela vacina para os idosos ao longo do tempo.