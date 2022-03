“Espaço Acolher – Nafavd” funcionará em Samambaia

Além de Samambaia, outras quatro cidades do Distrito Federal também receberão uma unidade do “Espaço Acolher – Nafavd”

O “Espaço Acolher – Nafavd” vai funcionar de portas abertas e permitirá que qualquer homem busque atendimento e acompanhamento de forma espontânea.

A primeira unidade com esta configuração foi inaugurada nesta quarta-feira (30), em Samambaia.

“A construção da igualdade não passa só pela vida das mulheres. Em 2003, abrimos as portas do primeiro do Nafavd para que vários estados do país implementassem uma política como esta. Hoje, tenho a certeza de que nós estamos mostrando para a sociedade o que esse equipamento faz. Estamos chamando a atenção do governo para a importância de trabalharmos a questão do autor de violência”, disse a Secretária da Mulher, Ericka Filippelli.

Este equipamento da Secretaria da Mulher (SMDF) oferece acompanhamento psicossocial às pessoas envolvidas em situação de violência de gênero e acolhe tanto as vítimas, quanto os autores de violência, mas antes era preciso que eles fossem encaminhados pelo Poder Judiciário ou Ministério Público.

Agora, qualquer um pode chegar e pedir ajuda.

“A criação de uma sede própria deste Núcleo, que trabalha com vítimas e autores de violência doméstica, é um ganho para toda a população. Agora, será possível conhecer de perto os serviços oferecidos por este equipamento e, mais importante, facilitará o atendimento de qualquer homem que procurar ajuda”, reforça a secretária da Mulher.

O espaço nasceu com a proposta de atender homens e mulheres envolvidos em situações de violência doméstica e familiar contra mulheres, tipificadas pela Lei Maria da Penha.

Uma equipe especializada da Secretaria da Mulher realiza um trabalho de responsabilização, reeducação e conscientização dos autores de violência doméstica e familiar.

O objetivo é provocar reflexões sobre as questões de gênero, além de incentivar a comunicação e a expressão dos sentimentos e também de entender o que diz a lei, buscando quebrar o ciclo da violência doméstica.

No local ainda serão oferecidos serviços de acolhimento, escuta qualificada, atendimentos individuais ou em grupo, acompanhamento psicossocial, monitoramento pós-desligamento e encaminhamento a outros órgãos da rede de enfrentamento à violência doméstica, quando necessário.

Além de Samambaia, outras quatro cidades do Distrito Federal também receberão uma unidade do “Espaço Acolher – Nafavd”. A SMDF já publicou os editais de chamamento público para locação de imóvel em Santa Maria, Planaltina, Sobradinho e Paranoá.

Nafavds

Os Núcleos de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica (Nafavds) existem desde 2003, quando foi aberta a primeira unidade do equipamento na sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), também em Samambaia.

Com nove locais de atendimento espalhados pelo DF, os núcleos, antes, só recebiam mulheres e homens encaminhados pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público, envolvidos em situações de violência doméstica e familiar, tipificados pela Lei Maria da Penha.

Serviço:

“Espaço Acolher – Samambaia”

Local: QS 406, Conjunto E. Lote 3, Loja 4 – Edifício Arena Mall – Samambaia Norte

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, de 8h às 18h.

