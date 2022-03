Sindicato anuncia falta de diesel nos postos do DF

Os postos “bandeira branca” estão praticamente sem o combustível, já que esses não possuem acordos com grandes distribuidoras

O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes do Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF) anunciou, nesta quarta-feira (30), a possibilidade da falta do combustível diesel nos postos da capital e de todo o país.

Segundo o presidente do sindicato, Paulo Tavares, essa falta está relacionada as recentes restrições na oferta do combustível aos postos do país.

“Devido a defasagem de preços entre a Petrobras e o mercado internacional que vem sofrendo forte dilatação devido à guerra na Ucrânia, o setor da revenda está sofrendo sérias restrições na oferta de diesel em todos os 42 mil revendedores (postos) espalhados pelo Brasil”, explicou a nota do Sindicombustíveis.

De acordo com Tavares, os postos “bandeira branca” estão praticamente sem o combustível, já que esses não possuem acordos com grandes distribuidoras. “[Eles] por sua vez possuem contratos robustos com as refinarias da Petrobras que lhes garantem quotas maiores no mercado interno deste produto”, continuou o comunicado.

O diesel é amplamente consumido por caminhões e ônibus, além de alguns carros, como caminhonetes.

“As pequenas distribuidoras estão tendo dificuldades de importação devido à diferença de preços e principalmente no prazo de entrega, pois o consumo mundial do produto, diesel, está crescendo de forma rápida com o fim da pandemia”, explicou Tavares.

Mesmo as grandes distribuidoras ainda estão passando por um processo de adequação. Segundo o sindicato, diariamente o DF tem tido falta de diesel em vários pontos, ocasionados pela regulação de pedidos e a alta demanda.

Atualmente, a Petrobras produz 65% do diesel consumido no Brasil, sendo necessário que a diferença seja importada. “Como essa importação depende das distribuidoras e a escassez do produto tem provocado forte elevação do preço, a famosa lei da oferta e demanda”, finalizou a nota.