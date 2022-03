Secretaria de Turismo do DF inaugura novo Centro de Atendimento ao Turista

O CAT atende todos os dias da semana, em feriados e fins de semana das 9h às 18h

A Secretaria de Turismo do Governo do Distrito Federal (Setur-DF) inaugura, nesta quinta-feira (31) às 10h, o 7º Centro de Atendimento ao Turista (CAT), na tradicional Quadra Modelo da 308 Sul. O novo CAT se somará aos Centros de Atendimento ao Turista da Casa de Chá, da Rodoviária Interestadual, do Setor Hoteleiro Sul, do Setor Hoteleiro Norte e do Aeroporto.

O CAT da 308 sul seguirá os padrões dos outros já existentes na capital, com atendimento todos os dias da semana, inclusive aos feriados e finais de semana, das 9h às 18h.

Fundada em 1962, a quadra modelo SQS 308 segue o padrão imaginado no plano original e tem a infraestrutura necessária para atender às necessidades dos moradores. É um verdadeiro sítio histórico onde é possível conhecer a Igrejinha, o Cine Brasília, o Clube Vizinhança, a biblioteca, as escolas e o Espaço Cultural Renato Russo, entre outros. É uma verdadeira aula de arquitetura e urbanismo que reúne num só endereço a assinatura dos homens que tornaram Brasília única.

Outro diferencial do dispositivo que será inaugurado nesta quinta-feira, 28, será o espaço destinado à Internation Police Association – IPA, uma Organização Não-Governamental, fundada na Inglaterra, que representa a maior associação mundial de policiais. E agora estará à disposição de toda comunidade.

Porta de entrada para muitos visitantes, estima-se que o novo CAT deverá fazer cerca de 2000 mil atendimentos mensais e, por isso, contará com profissionais responsáveis por fornecer informações sobre os pontos turísticos da cidade, produtos, serviços e, sobretudo, o famoso artesanato de Brasília.

Segundo a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, desde o início da sua gestão a meta da Setur/DF é qualificar, promover e estruturar o Turismo em todo o DF. O Centro de Atendimento ao Turista é própria Setur nas ruas, apresentado Brasília sob um novo olhar. “O Turismo organizado pode salvar a economia de um país e a cidade deve estar pronta para atender, primeiro, a sua população, pois se é bom para a população é bom para o turista”, finaliza.