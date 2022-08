Hospital de Sobradinho tem surto de superbactéria; pasta nega

Em nota, a pasta afirma que as crianças estão sendo acompanhadas pelo núcleo de controle de infecção do próprio hospital

O Hospital Regional de Sobradinho (HRS) está passando por um surto de uma superbactéria multirresistente.

Segundo a diretoria da unidade, até o momento, cinco bebês recém-nascidos, que estão internados na unidade de terapia intensiva (UTI), estão infectados. “Informam ainda que todos os 5 bebês estão sendo monitorados e tratados com antibióticos com evolução positiva do quadro clínico”, explica a Secretaria de Saúde.

Ainda assim, o hospital não reconhece que os bebês estariam infectados com a superbactéria, já que a bactéria foi identificada e não tem perfil letal.

“Além da limpeza e higienização regular dos 13 leitos neonatal, a direção do HRS está reforçando entre todos os profissionais em trânsito na unidade o uso correto de EPIs e a lavagem das mãos com maior frequência. Destaca-se, ainda, que o hospital está com todos os estoques de insumos para essa higienização em dia”, finalizou.