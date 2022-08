SINATRAN-DF promove campanha institucional para apresentar funções dos Agentes de Trânsito do DF

A intenção do Sindicato dos Agentes de Trânsito é aproximar população das ações da entidade em campanhas educativas

Depois de aprovarem a criação do SINATRAN-DF (Sindicato dos Agentes de Trânsito do Detran-DF) para representar a categoria, os dirigentes da entidade estão realizando trabalhos importantes para aproximação entre os profissionais de trânsito e a população do Distrito Federal. Na última quarta-feira (24), a diretoria de comunicação divulgou o primeiro vídeo institucional do SINATRAN-DF que demonstra a importância dos agentes de trânsito para os moradores do DF.

“Criamos um material dinâmico e com muita personalidade para nos apresentarmos para a sociedade. Os agentes de trânsito têm papel importante principalmente na educação de trânsito. Sempre priorizamos a conscientização para formar bons condutores no trânsito do DF”, destaca a diretora de comunicação do SINATRAN-DF, Zilda Cavalcante.

O presidente do SINATRAN-DF, Adjayme Melo destaca a importância do fortalecimento do sindicado com ações educativas para a população. “Nosso maior objetivo é atender melhor a população do DF com reconhecimento e valorização aos agentes de trânsito da nossa capital. Nossa intenção é ter um sindicato fortalecido para que possamos melhorar ainda mais os serviços em prol da comunidade e demonstrar para todos que somos fundamentais para a sociedade”, destaca Melo.

A produção realizada com o apoio da Associação dos agentes de trânsito do DETRAN-DF promoveu a divulgação de campanha publicitária com destacando a importância da missão dos agentes de trânsito pelas ruas do Distrito Federal através de orientações, fiscalizações e ações de educação para pedestres e motoristas. “Temos a função de garantir o cumprimento dos regulamentos de trânsito e ações institucionais como essa nos aproximam da população para que entendam que somos mais que um órgão que busca trazer ordem e maior tranquilidade para a sociedade”, destaca Joyce Da Hora.

Quer ver um pouco mais como a carreira de agente de trânsito faz parte da sua vida? Assista ao vídeo institucional do SINATRAN-DF (Sindicato dos Agentes de Trânsito do Detran-DF).