GIANT Inovação realiza 5G Weekend com primeiro hackathon brasileiro sobre a nova tecnologia

Especialistas estarão reunidos nos dias 16 a 18 de setembro no Biotic (DF) para conectar os participantes ao futuro

O desembarque da tecnologia 5G nas capitais brasileiras abre caminho para o desenvolvimento de soluções e experiências inovadoras. O aumento exponencial da velocidade de conexão com o mundo digital deve resultar em inúmeras transformações na vida das pessoas e dos negócios.

De olho no que vem por aí, a GIANT Inovação promove nos dias 16 a 18 de setembro o ‘5G Weekend – Conecte-se com o futuro’. O evento gratuito será realizado no Biotic – Parque Tecnológico de Brasília e contará com a presença de especialistas altamente qualificados para debater a nova tecnologia e levar os participantes a vislumbrar as possibilidades do futuro próximo.

As novas oportunidades de negócios, as tendências de mercado e as experiências de transformação fazem parte dos temas do ‘5G Weekend’. A expectativa dos organizadores é receber mais de mil visitantes durante os três dias. Além dos palestrantes, o evento reunirá mais 100 empresas e contará com uma área de estandes com a presença de startups e de negócios inovadores. E quem não puder comparecer presencialmente, a organização disponibilizará transmissão ao vivo.

Eliane Vallim, Community Manager da GIANT Inovação, destaca que “quando falamos de 5G, não estamos falando somente da tecnologia, mas de um futuro que precisamos começar a conversar agora. O 5G Weekend traz essa motivação, porque as transformações que o 5G trará, irão impactar não somente as empresas e a maneira como elas se relacionam com os clientes, mas a vida de todos de nós!”, disse.

5G

Brasília foi a primeira cidade no país a disponibilizar a tecnologia 5G no país, atualmente, a Agência Nacional de Telecomunicações já autorizou a ativação da nova rede em doze capitais brasileiras e de acordo com o Conselho Diretor da Anatel a data limite para liberação do uso do 5G na faixa de 3,5 GHz deverá acontecer até o dia 28 de outubro de 2022 nas demais capitais.

Segundo Orlan Almeida, Head de Inovação da GIANT Inovação, “o 5G representa um sonho antigo da indústria de tecnologia que é a convergência digital de todas as mídias. Pela primeira vez, uma rede de comunicação sem fio será capaz de atender aos mais diferentes setores da sociedade, integrando pessoas, plataformas e equipamentos de forma totalmente transparente ao usuário final”, explica.

Conecte-se com o Futuro

Durante três dias de evento, os participantes do 5G Weekend – Conecte-se com o Futuro – serão convidados a mergulhar em um universo de possibilidades. A GIANT Inovação convidou mais de 20 especialistas para conversar sobre os potenciais do 5G e como a novidade poderá mudar a rotina das pessoas, além do surgimento de soluções inovadoras para os negócios.

Primeiro Hackathon 5G do Brasil

Dentro da programação do evento, acontecerá o ‘5G Weekend Hackathon – Let´s Hack the Future’. A maratona de inovação de 48 horas contará com um ambiente de teste de 5G interno, como também mentoria e equipamentos à disposição dos participantes, que serão desafiados a criar o futuro.

A participação na maratona é gratuita. Após a inscrição, o candidato receberá as regras do hackathon, a organização destaca que a pré-inscrição não garante a participação no evento. As equipes terão de 2 a 5 participantes, e os times podem ser formados antes da maratona. Podem participar pessoas com 18 anos ou mais, independente da formação ou área de atuação, segundo as regras, é preciso apenas ser residente no país. Os temas dos desafios serão divulgados posteriormente e serão encaminhados por e-mail aos pré-inscritos.

A GIANT Inovação formará uma comissão julgadora e caberá a ela selecionar os três melhores projetos desenvolvidos durante o hackathon. Vale lembrar que apenas os projetos concluídos serão selecionados e julgados pela banca.

Os interessados podem realizar a pré-inscrição pelo link: https://www.giantday.com.br/hackathon5g

AMCHAM Talks

A Câmara Americana de Comércio, a AMCHAM, também marca presença no ‘5G weekend’ e realizará mais uma edição do AMCHAM Talks, que reunirá especialistas de diversos setores para debater oportunidades de negócio.

Área de Estandes

Os visitantes do ‘5G Weekend’ ainda terão a oportunidade de ver de perto as soluções do novo universo, isto porque a organização dedicou um espaço de exposição no evento. A Área de Estandes do ‘5G Weekend’ é voltada para empresas, startups e atores do ecossistema de inovação que já estão desenvolvendo soluções com a nova tecnologia.

Serviço

5G Weekend – Conecte-se com o futuro

Onde: Biotic – Parque Tecnológico de Brasília

Quando: 16 a 18 de setembro

Inscrições Gratuitas: https://www.giantday.com.br/inscri%C3%A7%C3%B5es

Mais informações em: https://www.giantday.com.br/5gweekend