Conjunto Nacional tem ponto de troca de figurinhas da Copa

Espaço da Panini já está funcionando no 2º Piso do shopping, com acesso gratuito

Faltando menos de três meses para o início da Copa do Mundo de Futebol, os apaixonados pelo esporte já podem entrar no clima da competição na área especial da Panini, no 2º Piso do Conjunto Nacional. O espaço vem com a proposta de reunir os colecionadores para troca de figurinhas do tradicional livro Ilustrado da competição, que dispõe de cromos dos jogadores, estádios e curiosidades sobre o evento.

No quiosque também são vendidas as figurinhas e o álbum oficial da Copa, que chegou na versão capa dura na última sexta-feira. O Panini Point está instalado no 2º Piso, próximo à RiHappy, e segue o horário de funcionamento do shopping, de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.