Hospital de Base recebe 34 máquinas de hemodiálise

Por mês, são feitos 480 procedimentos de diálise, incluindo pacientes de enfermaria e UTI

O Hospital de Base de Brasília (HBB) começou a receber, nesta semana, 34 novos aparelhos de hemodiálise para pacientes com doenças crônicas nos rins. No total, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), responsável pelo hospital, recebeu R$ 3.178.526 para aquisição de equipamentos especializados.

Os equipamentos foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar da senadora Leila do Vôlei, verba também utilizada para a compra de dois aparelhos de ultrassom e um endoscópio flexível.

“Os recursos empregados pelos parlamentares federais e distritais são imprescindíveis para que possamos comprar novos equipamentos e instrumentos que assegurem a assistência”, ressalta a presidente do Iges-DF, Mariela Souza de Jesus.

Os aparelhos de hemodiálise estão sendo instalados para substituir máquinas já obsoletas, que demandavam manutenção, e aumentar a capacidade de atendimento do setor de nefrologia da unidade hospitalar. São 480 procedimentos de diálise por mês, incluindo pacientes de enfermaria e de UTI. O hospital tem a maior equipe de nefrologia do DF.

“Com a ampliação e renovação das máquinas, realizaremos mensalmente 1.440 diálises de enfermaria e 800 diálises de UTI, totalizando 2.224 diálises mensais – um aumento de 1.744 diálises por mês”, contabiliza a chefe da Unidade de Nefrologia do Hospital de Base, Christiane Gico. Este investimento resulta em melhorias e resultados imediatos para a população do Distrito Federal.”

As informações são da Agência Brasília