Homens são presos por pesca ilegal em Planaltina

Os envolvidos informaram não possuir nenhuma licença ou autorização que os permitisse transportar o material

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu 11 homens por crime de pesca ilegal, neste domingo (26), na BR-020, em Planaltina.

A equipe de policiais militares da Polícia Ambiental por meio do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC) realizou a apreensão de pescado ilegal juntamente com petrechos de pesca utilizados na prática de pesca predatória.

Ao todo foram 114 pescados, dentre eles: 28 Bagres; 18 Curimatás; 18 Piranhas; oito Piaus; oito Pacus; seis Tucunarés; cinco Cascudos; quatro Jurupenséns; quatro Curvinas; três Mandubés; três Pintados; duas Acarás; duas Cacharas; uma Traíra; uma Cachorra; um Bicudo; um Dourado; uma Tarrafa e 21 Varas.

Os homens foram conduzidos à 16ª DP.