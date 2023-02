PMDF evitou confronto entre torcidas organizadas em Brasília

Um ônibus com 57 adultos e 18 adolescentes, confrontou com pessoas de dois veículos, membros de torcida organizada do time adversário

A Polícia Militar evitou confronto entre torcidas organizadas, e apreendeu um soco inglês, cocaína e maconha, neste domingo (26), em Brasília. Um motociclista que passava pelo local, alheio à situação, teve sua moto depredada e seu celular roubado.

Emergência odontológica do Hran supera 600 atendimento mensais

No estádio Nacional, com membros de uma das torcidas, foi encontrado um soco inglês, cocaína e maconha. A equipe de policiais do Regimento de Policiamento Montado agiu rapidamente, impedindo um mal maior, sendo posteriormente apoiada por policiais da área. A situação foi controlada e todos encaminhados para a 5ª DP, com base no estatuto do torcedor e os menores de idade encaminhados para a DCA.