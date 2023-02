Emergência odontológica do Hran supera 600 atendimento mensais

Com funcionamento 24 horas, incluindo fins de semana e feriados, a unidade atende uma média de 625 pacientes, vindos de todas as regiões do DF e do Entorno

Criança de cinco anos brincava em uma rede, quando caiu e quebrou dois dentes frontais. Homem em situação de rua é atingido por uma barra de ferro e dá entrada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) com vários ferimentos na boca. Senhora de 60 anos chega à emergência com abcesso dentário e fortes dores.

Todos os dias e noites, a emergência odontológica do Hran é o pronto-socorro indicado para acolher pacientes com diversas situações, desde traumas provocados por violência ou acidente e até infecções sérias decorrentes de cáries. Com funcionamento 24 horas, incluindo fins de semana e feriados, a unidade atende uma média mensal de 625 pacientes, vindos de todas as regiões do Distrito Federal e de municípios do Entorno.

Além de ser a única unidade de emergência odontológica com funcionamento ininterrupto da rede pública do DF, o serviço do Hran se destaca por poder atender casos de maior complexidade. “O paciente em estado de maior risco ou de gravidade deve ser encaminhado aqui para o hospital”, orienta o cirurgião-dentista Paulo Sérgio Queiroga, chefe do setor.

O funcionamento dentro da estrutura de uma unidade hospitalar, explica ele, é fundamental para os casos em que há agravamento do quadro. “Um paciente com infecção bucal já precisou fazer uma cirurgia em todo o pescoço”, conta. “Precisamos também oferecer tratamento completo para os casos de infecções graves”. Entre outros procedimentos, é comum o setor de odontologia fazer sutura de língua cortada após um forte trauma.

Intervenção

Há atendimentos mais simples, ainda que emergenciais. O auxiliar de cozinha Iury Soares, 22, adiou os cuidados com os dentes sisos até chegar ao ponto de não conseguir mais controlar as dores. Foi então que procurou o Hran antes do horário de trabalho e já saiu com dois sisos extraídos, além de ter sido medicado. “Foi bem tranquilo, nem precisei esperar muito”, lembra.

Também são comuns os casos de pessoas que chegam com quadros de dor ou hemorragia após tratamentos em outros locais. Em todos esses episódios, o ponto comum é a necessidade de intervenção no consultório. “Todo atendimento emergencial é um atendimento cirúrgico”, pontua Paulo Sérgio Queiroga.

Atendimento na rede

Além do Hran, também há atendimento emergencial de odontologia no Hospital Regional do Gama (HRG), de segunda a sexta, das 19h à 1h, e aos sábados e domingos, das 7h às 19h. Já o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) oferece atendimento de emergência odontológica aos sábados e domingos, das 7h às 19h.

As urgências odontológicas, contudo, não devem ser buscadas somente nesses hospitais. Para casos mais simples, como dor por sensibilidade causada por uma bebida fria, pequenos abscessos e necessidade de extração, a orientação é buscar a unidade básica de saúde (UBS) de referência, conforme o endereço residencial. O portal Busca Saúde DF facilita esse procedimento.

“A maior parte do tratamento odontológico é realizada nas unidades básicas de saúde”, explica a cirurgiã-dentista Fernanda Raslan Veríssimo, referência técnica distrital de saúde bucal. De acordo com a especialista, nessas unidades é oferecido o tratamento básico aos pacientes e, em caso de necessidade, o encaminhamento a um dos centros de especialidades odontológicas.

As informações são da Agência Brasília