Homens são condenados por tirarem pele de rosto de mulher

O motivo do crime seria vingança, já que, a vítima teria roubado o celular de um dos homens e vendido para comprar drogas

Dois homens foram condenados pelo homicídio de uma mulher em 2020, onde eles a teriam retirado a pele do rosto da vítima. A condenação foi mérito da Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, na última quarta-feira (9).

Segundo as investigações, o motivo do crime seria vingança, já que, a vítima teria roubado o celular de um dos homens e vendido para comprar drogas. Eles, então, a atraíram para um terreno baldio com a desculpa de que eles usariam entorpecentes juntos.

Quando chegaram ao local, um deles a segurou pelas costas, enquanto o outro desferiu facadas em seu corpo. Em seguida, removeram a pele do rosto da vítima e fugiram do local levando a faca usada no crime e o casaco da vítima. Os objetos foram dispensados numa lixeira em Samambaia.

Todos as propostas do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) foram aceitas pelos jurados: motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Para o promotor de Justiça Rafael Ribeiro, “a condenação mostra que a sociedade não aceita a prática de fatos tão brutais como os que foram julgados, proferindo resposta condizente com a gravidade da situação”.

Os réus foram condenados, respectivamente, a 25 e 21 anos de reclusão, em regime fechado. Um deles confessou o crime.