Dupla é detida com pistola e munições em Sobradinho II

Dois homens foram detidos por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33), que também apreenderam uma pistola 9mm, em Sobradinho II, na madrugada desta quinta-feira (10).

A equipe da PMDF visualizou um homem armado entrando dentro de uma casa no conjunto 6, acompanhado de outros dois suspeitos. Em contato com a proprietária da casa, a mulher afirmou que um dos suspeitos era seu filho e autorizou a busca na residência.

No sofá havia uma mochila, dentro dela estava um carregador com 12 munições de 9mm. No quarto, em cima do guarda-roupa, foi encontrada a pistola 9mm com 15 munições.

Um suspeito assumiu a posse da mochila e outro a arma. Eles foram encaminhados para a 13ª DP, onde foram autuados por posse ilegal de arma de fogo, acessório ou munição.