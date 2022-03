CBMDF evita incêndio em galpão na Cidade do Automóvel

O local foi deixado aos cuidados do proprietário que chegou ao local logo após a extinção do incêndio. Não houve vítimas

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conseguiu deter um princípio de incêndio em um Galpão localizado no Setor Complementar de Industria e Abastecimento (CIA), Quadra 15 na Cidade dos Automóveis, na noite de quarta-feira (9). A corporação atendeu essa ocorrência empregando três viaturas e 13 militares.

Chegando ao local as equipes verificaram o galpão, com dimensões aproximadas de 1000 m2, com grande quantidade de fumaça. Foi necessário cortar dois cadeados para abrir o portão, permitindo assim que a equipe entrasse no local para localizar o foco.

O incêndio foi localizado em um ambiente que continha baterias de veículos, bobinas de fios, cilindros de oxigênio, cilindros de acetileno e algumas prateleiras com materiais diversos. Rapidamente, a equipe controlou o incêndio que consumiu algumas baterias e bobinas de fios. A rápida intervenção evitou a generalização do incêndio impedindo a propagação para outras áreas do galpão.

O local foi deixado aos cuidados do proprietário que chegou ao local logo após a extinção do incêndio. Não houve vítimas.